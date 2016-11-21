Музей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної Сотні

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 16862 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 123600 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 121354 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 122795 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 121993 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126153 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 187432 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76653 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163909 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115218 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 32998 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 43470 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 40263 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 30042 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 14264 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 11480 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 31143 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 41372 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 123441 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 187369 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 3592 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 10579 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 106596 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 108378 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 52243 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Музей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної Сотні

Київ • УНН

 • 8361 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УННМузей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної сотні. Про це Президент України Петро Порошенко заявив на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.

Музей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної Сотні

"Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні не лише фактом свого існування, але й розташуванням і виглядом повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, свободу й демократію. Я поділяю і підтримую позицію громадських організацій, зокрема, організації "Родина героїв Небесної сотні", що цей музей має бути сучасним, має дивитися в майбутнє, має бути сформований найкращими світовими і українськими митцями. Він має бути розташований на земельній ділянці за адресою Алея Героїв Небесної сотні", – сказав П.Порошенко.

Він додав, що бере на себе відповідальність та віддасть розпорядження по питанню виділення земельної ділянки.

"Меморіал і Музей революції буде саме на Алеї Героїв Небесної сотні. На колишній вулиці Інститутській. Я виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва музею-меморіалу та проведення міжнародного конкурсу на його найкращий проект… Спорудження, наповнення і підтримка в подальшому діяльності Музею Революції буде логічним продовження цієї об'єднавчої місії Майдану ", – підсумував Президент.

Нагадаємо, як заявив Преиздент України П.Порошенко, Революція Гідності підвела риску під радянсько-російським минулим та під пострадянськими періодом, а також визначила кордон між українським світом та "русским миром".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13