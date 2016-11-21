Музей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної Сотні

"Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні не лише фактом свого існування, але й розташуванням і виглядом повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, свободу й демократію. Я поділяю і підтримую позицію громадських організацій, зокрема, організації "Родина героїв Небесної сотні", що цей музей має бути сучасним, має дивитися в майбутнє, має бути сформований найкращими світовими і українськими митцями. Він має бути розташований на земельній ділянці за адресою Алея Героїв Небесної сотні", – сказав П.Порошенко.

Він додав, що бере на себе відповідальність та віддасть розпорядження по питанню виділення земельної ділянки.

"Меморіал і Музей революції буде саме на Алеї Героїв Небесної сотні. На колишній вулиці Інститутській. Я виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва музею-меморіалу та проведення міжнародного конкурсу на його найкращий проект… Спорудження, наповнення і підтримка в подальшому діяльності Музею Революції буде логічним продовження цієї об'єднавчої місії Майдану ", – підсумував Президент.

Нагадаємо, як заявив Преиздент України П.Порошенко, Революція Гідності підвела риску під радянсько-російським минулим та під пострадянськими періодом, а також визначила кордон між українським світом та "русским миром".