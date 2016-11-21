Музей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Музей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної сотні. Про це Президент України Петро Порошенко заявив на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні не лише фактом свого існування, але й розташуванням і виглядом повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, свободу й демократію. Я поділяю і підтримую позицію громадських організацій, зокрема, організації "Родина героїв Небесної сотні", що цей музей має бути сучасним, має дивитися в майбутнє, має бути сформований найкращими світовими і українськими митцями. Він має бути розташований на земельній ділянці за адресою Алея Героїв Небесної сотні", – сказав П.Порошенко.
Він додав, що бере на себе відповідальність та віддасть розпорядження по питанню виділення земельної ділянки.
"Меморіал і Музей революції буде саме на Алеї Героїв Небесної сотні. На колишній вулиці Інститутській. Я виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва музею-меморіалу та проведення міжнародного конкурсу на його найкращий проект… Спорудження, наповнення і підтримка в подальшому діяльності Музею Революції буде логічним продовження цієї об'єднавчої місії Майдану ", – підсумував Президент.
Нагадаємо, як заявив Преиздент України П.Порошенко, Революція Гідності підвела риску під радянсько-російським минулим та під пострадянськими періодом, а також визначила кордон між українським світом та "русским миром".