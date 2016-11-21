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Музей-мемориал героям Революции Достоинства построят на Аллее Небесной сотни

Киев • УНН

 • 8361 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Музей-мемориал героям Революции Достоинства построят на Аллее Небесной сотни. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на мероприятиях к третьей годовщине Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

Музей-мемориал героям Революции Достоинства построят на Аллее Небесной сотни

"Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни не только фактом своего существования, но и расположением и видом должен напоминать о той высокой цене, которую украинский народ заплатил за независимость, свободу и демократию. Я разделяю и поддерживаю позицию общественных организаций, в частности, организации "Семья героев Небесной сотни", что этот музей должен быть современным, должен смотреть в будущее, должен быть сформирован лучшими мировыми и украинскими художниками. Он должен быть расположен на земельном участке по адресу Аллея Героев Небесной сотни", - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что берет на себя ответственность и отдаст распоряжение по вопросу выделения земельного участка.

"Мемориал и Музей революции будет именно на Аллее Героев Небесной сотни. На бывшей улице Институтской. Я выступаю инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства музея-мемориала и проведения международного конкурса на его лучший проект... Сооружение, наполнение и поддержание в дальнейшем деятельности Музея Революции будет логическим продолжением этой объединительной миссии Майдана", - подытожил Президент.

Напомним, как заявил Преиздент Украины П.Порошенко, Революция Достоинства подвела черту под советско-российским прошлым и под постсоветскими периодом, а также определила границу между украинским миром и "русским миром".

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