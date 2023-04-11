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Мультфільм "Мавка" переглянуло понад мільйон глядачів

Мультфільм "Мавка" переглянуло понад мільйон глядачів

Київ • УНН

 • 1461969 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український анімаційний фільм "Мавка" переглянуло більше мільйона глядачів, а касовий збір склав понад мільярд гривень, передає УНН з посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

Цитата

"Після шостого вікенду у кіно "Мавку" переглянуло 1 011 735 глядачів, а бокс-офіс сумарно склав 127 531 211 грн!", - зазначили у Держкіно.

Доповнення

У Держкіно нагадали, що мультфільм був створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також у агентстві нагадали, що прокат мультфільму триває і запрошують всіх охочих на перегляд "Мавки".

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