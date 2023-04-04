"Мавка" продовжує бити рекорди: мультфільм залишається лідером кінопрокату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Український мультфільм "Мавка" залишається лідером кінопрокату упродовж усього періоду показів, про це повідомили на сайті Державного агентства України з питань кіно, передає УНН.
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"Завдяки вашій (ред. - глядачів) величезній підтримці, "Мавка" залишається лідеркою кінопрокату упродовж усього періоду показів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Держкіно зазначили, що прокат мультфільму триває. У агенстві запрошують всіх охочих на перегляд "Мавки".
Також у Державному агентстві України з питань кіно нагадали, що анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
"Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1", - зазначили у Держкіно.
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