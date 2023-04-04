"Мавка" продолжает бить рекорды: мультфильм остается лидером кинопроката
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинский мультфильм "Мавка" остается лидером кинопроката на протяжении всего периода показов, об этом сообщили на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино, передает УНН.
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"Благодаря вашей огромной поддержке (ред. - зритилей), "Мавка" остается лидером кинопроката на протяжении всего периода показов", - говорится в сообщении.
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В Госкино отметили, что прокат мультфильма продолжается. В агентстве приглашают всех желающих на просмотр "Мавки".
Также в Государственном агентстве Украины по вопросам кино напомнили, что анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Агентства США по международному развитию (USAID).
"Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1", - отметили в Госкино.
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