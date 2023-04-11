Мультфильм "Мавка" посмотрело более миллиона зрителей

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"После шестого уикенда в кино "Мавку" посмотрело 1 011 735 зрителей, а бокс-офис суммарно составил 127 531 211 грн!", - отметили в Госкино.

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В Госкино напомнили, что мультфильм был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Агентства США по международному развитию (USAID).

Также в агентстве напомнили, что прокат мультфильма продолжается и приглашают всех желающих на просмотр "Мавки".