Мультфильм "Мавка" посмотрело более миллиона зрителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинский анимационный фильм "Мавка" посмотрело более миллиона зрителей, а кассовый сбор составил более миллиарда гривен, передает УНН со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам кино.
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"После шестого уикенда в кино "Мавку" посмотрело 1 011 735 зрителей, а бокс-офис суммарно составил 127 531 211 грн!", - отметили в Госкино.
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В Госкино напомнили, что мультфильм был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Агентства США по международному развитию (USAID).
Также в агентстве напомнили, что прокат мультфильма продолжается и приглашают всех желающих на просмотр "Мавки".