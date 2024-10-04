Можна буде придбати житло, яке не старше 10 років: Кабмін ухвалив зміни до програми “єОселя”

Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "єОселя", які дозволять придбати житло, яке старше не 10 років, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ухвалюємо зміни до програми "єОселя", які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше не 10 років. Такі зміни розширюють кількість людей, які зможуть скористатися програмою