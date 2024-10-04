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Можна буде придбати житло, яке не старше 10 років: Кабмін ухвалив зміни до програми “єОселя”

Можна буде придбати житло, яке не старше 10 років: Кабмін ухвалив зміни до програми “єОселя”

Київ • УНН

 • 13424 перегляди

Кабмін дозволив купувати житло не старше 10 років у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях за програмою "єОселя". Це сприятиме поверненню людей на деокуповані території та підтримці внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "єОселя", які дозволять придбати житло, яке старше не 10 років, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ухвалюємо зміни до програми "єОселя", які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше не 10 років. Такі зміни розширюють кількість людей, які зможуть скористатися програмою

- заявив Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що відповідні зміни були внесені до умов забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України.

Переглянуто, з метою забезпечення доступності іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб та для членів їх сімʼї першого ступеня споріднення, обмеження до віку житла та місця його розташування, яке може бути придбане в рамках програми "єОселя". Передбачено також можливість здійснення роботодавцем кандидата або заінтересованою стороною компенсації частини першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Доповнено умови вимогою, що для отримання кредиту кандидат та повнолітні члени його сімʼї не повинні мати діючих та/або припинених договорів (погашених кредитів), укладених відповідно до порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)

- повідомив Мельничук.

Нагадаємо

За 2 роки роботи програми "єОселя" українці змогли придбати понад 13 тисяч домівок за пільговими кредитами. Загальна сума виданих кредитів перевищила 21 мільярд гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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