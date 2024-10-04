Можно будет приобрести жилье, которое старше 10 лет: Кабмин принял изменения в программу «еОселя»

Кабинет министров принял изменения в программу «еОселя», которые позволят приобрести жилье, которое старше 10 лет, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня принимаем изменения в программу «еОселя», которые будут способствовать возвращению людей на деоккупированные территории, а также являются частью поддержки внутренне перемещенных лиц. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье, которое старше 10 лет. Такие изменения расширяют количество людей, которые смогут воспользоваться программой

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующие изменения были внесены в условия обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины.

Пересмотрены, с целью обеспечения доступности ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц и для членов их семьи первой степени родства, ограничения к возрасту жилья и места его расположения, которое может быть приобретено в рамках программы «еОселя». Предусмотрена также возможность осуществления работодателем кандидата или заинтересованной стороной компенсации части первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки. Дополнены условия требованием, что для получения кредита кандидат и совершеннолетние члены его семьи не должны иметь действующих и/или прекращенных договоров (погашенных кредитов), заключенных в соответствии с порядком льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW)