єОселя: за два роки українці придбали понад 13 тис. домівок
Київ • УНН
Програма єОселя допомогла українцям придбати 13 137 домівок за пільговими кредитами. Загальна сума виданих кредитів перевищила 21 млрд грн, середня площа житла - 56,6 кв.м.
За 2роки роботи програми єОселя українці змогли придбати понад 13 тисяч домівок за пільговими кредитами. Загальна сума виданих кредитів перевищила 21 мільярд гривень, передає УНН з посиланням на Дію.
"2 роки програмі єОселя Українці придбали 13+ тисяч домівок за програмою доступного кредитування. Усього кредитів видано на понад 21 млрд гривень. За час роботи єОселі 13 137 українських родин придбали житло за пільговим кредитом", - йдеться у застосунку.
Середня площа житла, яке купували українці становить — 56,6 квадратних метри. Також найчастіше домівку купували у Києві та області.
Нагадаємо
Українці можуть використовувати сертифікат "єВідновлення" для першого внеску за програмою "єОселя" через "Дію".