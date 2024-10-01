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єОселя: за два роки українці придбали понад 13 тис. домівок  

Київ • УНН

 • 17129 перегляди

Програма єОселя допомогла українцям придбати 13 137 домівок за пільговими кредитами. Загальна сума виданих кредитів перевищила 21 млрд грн, середня площа житла - 56,6 кв.м.

За 2роки роботи програми єОселя українці змогли придбати понад 13 тисяч домівок за пільговими кредитами. Загальна сума виданих кредитів перевищила 21 мільярд гривень, передає УНН з посиланням на Дію.

"2 роки програмі єОселя Українці придбали 13+ тисяч домівок за програмою доступного кредитування. Усього кредитів видано на понад 21 млрд гривень. За час роботи єОселі 13 137 українських родин придбали житло за пільговим кредитом", - йдеться у застосунку.

Середня площа житла, яке купували українці становить — 56,6 квадратних метри. Також найчастіше домівку купували у Києві та області.

Нагадаємо

Українці можуть використовувати сертифікат "єВідновлення" для першого внеску за програмою "єОселя" через "Дію".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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