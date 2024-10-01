еОселя: за два года украинцы приобрели более 13 тыс. домов

За 2 года работы программы еОселя украинцы смогли приобрести более 13 тысяч домов по льготным кредитам. Общая сумма выданных кредитов превысила 21 миллиард гривен, передает УНН со ссылкой на Дію.

"2 года программе еОселя Украинцы приобрели 13+ тысяч домов по программе доступного кредитования. Всего кредитов выдано более чем на 21 млрд гривен. За время работы еОсели 13 137 украинских семей приобрели жилье по льготному кредиту", - говорится в приложении.

Средняя площадь жилья, которое покупали украинцы составляет - 56,6 квадратных метра. Также чаще всего дом покупали в Киеве и области.

Напомним

Украинцы могут использовать сертификат "еВідновлення" для первого взноса по программе "еОселя" через "Дію".