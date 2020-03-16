МОЗ запустили разом з Facebook сервіс оперативного інформування про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Громадяни України будуть отримувати сповіщення від Facebook з оперативною та достовірною інформацією від МОЗ щодо ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.
“У рамках протидії поширенню вірусної інфекції COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров’я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook. Це дасть можливість швидко отримувати актуальну та достовірну інформацію щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України, таких як офіційний вебсайт міністерства moz.gov.ua та сайт із відповідями на основні питання про COVID-19 covid19.com.ua”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у стрічці новин автоматично буде з’являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.
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Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.