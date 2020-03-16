МОЗ запустили разом з Facebook сервіс оперативного інформування про коронавірус

КИЇВ. 16 березня. УНН. Громадяни України будуть отримувати сповіщення від Facebook з оперативною та достовірною інформацією від МОЗ щодо ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.