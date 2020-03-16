Минздрав запустил вместе с Facebook сервис оперативного информирования про коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Граждане Украины будут получать оповещения от Facebook с оперативной и достоверной информацией от Минздрава по ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Министерства здравоохранения.
“В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям Facebook. Это даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию о коронавирусе из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ленте новостей автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.
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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.