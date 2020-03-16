Минздрав запустил вместе с Facebook сервис оперативного информирования про коронавирус

КИЕВ. 16 марта. УНН. Граждане Украины будут получать оповещения от Facebook с оперативной и достоверной информацией от Минздрава по ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Министерства здравоохранения.