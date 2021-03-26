МОЗ визначив, кого передусім щеплюватимуть вакциною CoronaVac
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Пріоритет щодо використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
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“Ця вакцина (CoronaVac – ред.) – однодозна, порівнянно з тією, яку ми використовуємо сьогодні десятидозною, тому ми її будемо в першу чергу використовувати на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять в подальшому розлив. Зокрема, пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку, для того, щоб наші мобільні бригади проїжджали по місцях проживання маломобільних людей і провакцинували цією вакциною маломобільних людей, а також їх опікунів”, - сказав Ляшко.
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Зі слів головного санлікаря, на сьогодні орієнтовна кількість таких людей – це 40 тисяч.
“В подальшому передбачається введення подвійне, тобто перше щеплення і через 20 днів друге. Тому ми розраховуємо нашу стратегію використання цієї вакцини, першої партії, саме для маломобільних груп населення похилого віку”, - додав він.
Що було раніше
У четвер, 25 березня, в Україну з Китаю було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Увечері 25 березня в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доставив в Україну першу партію вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов напередодні повідомив, що Держлікслужба та Державний експертний центр МОЗ до 10 днів проводитиме лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac поступить для проведення щеплень від COVID-19.