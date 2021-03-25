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Китай відправив в Україну першу партію вакцин від COVID-19

Китай відправив в Україну першу партію вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У четвер, 25 березня в Україну з Китаю було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн вакцин проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Про це інформує посольство України у КНР, передає УНН.

Цитата

“Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня ц.р. в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн вакцин проти COVID-19 „CoronaVac“ виробництва китайської компанії Sinovac Biotech”, — повідомили в посольстві.

Деталі

Повідомляється, що зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня поточного року зареєстрована МОЗ України, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Що було раніше

Міністр охорони здоровяч Максим Степанов напередодні повідомив, що перша партія вакцини CoronaVac прибуде у кількості 200 тисяч доз. Згідно з українським законодавством, Держлікслужба та Державний експертний центр МОЗ до 10 днів проводитиме лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac поступить для проведення щеплень від COVID-19.

Вакцина CoronaVac

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Представлені також нові дані, які свідчать, що вакцина CoronaVac безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, але дослідження у цій сфері все ще тривають.

Разом із тим технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.

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