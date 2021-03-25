Степанов розповів, коли українців почнуть вакцинувати CoronaVac
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Перша партія вакцини CoronaVac прибуде у кількості 200 тисяч доз. Згідно з українським законодавством, Держлікслужба та Державний експертний центр МОЗ до 10 днів проводитиме лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac поступить для проведення щеплень від COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує кореспондент УНН.
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“За тією інформацією, що повідомило "Лекхім“, буде перша партія у 200 тисяч доз, потім — решта. Їх як привезуть, вони повинні ще пройти, згідно з нашим законодавством, так званий лабораторний контроль. Проведе його Держлікслужба разом з ДЕЦ. Я думаю, що ми його дуже швидко проведемо — до 10 днів”, — зазначив Степанов.
Деталі
Окремо міністр зауважив, що виробник вакцини CoronaVac надав пакет документів стосовно якості та ефективності препарату.
“Виробник вже надав документи щодо всіх випробовувань, які вони проводили в різних країнах світу. Вони розглянулись групою НТГЕІ (Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики — ред.). Ефективність перевищує 70%”, — зазначив Степанов.
За його словами, щойно завершаться відповідні перевірки, вакциною CoronaVac почнуть робити щеплення згідно з планом вакцинації.
Що відомо про вакцину CoronaVac
Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.
Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).
Представлені також нові дані, які свідчать, що вакцина CoronaVac безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, але дослідження у цій сфері все ще тривають.
Разом із тим технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.