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Минздрав определил, кого прежде всего будут прививать вакциной CoronaVac

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Эта вакцина (CoronaVac - ред.) - однодозная, по сравнению с той, которую мы используем сегодня десятидозною, поэтому мы ее будем в первую очередь использовать на тех платформах и для тех категорий населения, которые сделают невозможным в дальнейшем разлив. В частности, приоритет будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста, для того, чтобы наши мобильные бригады проезжали по местам проживания маломобильных людей и провакцинировали этой вакциной маломобильных людей, а также их опекунов", - сказал Ляшко.

Детали

По словам главного санитарного врача, на сегодня ориентировочное количество таких людей - это 40 000.

"В дальнейшем предусматривается введение двойное, то есть первая прививка и через 20 дней вторая. Поэтому мы рассчитываем нашу стратегию использования этой вакцины, первой партии, именно для маломобильных групп населения пожилого возраста", - добавил он.

Что было ранее

В четверг, 25 марта, в Украину из Китая было отправлено первую партию из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Вечером 25 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил в Украину первую партию вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19.

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