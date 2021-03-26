Минздрав определил, кого прежде всего будут прививать вакциной CoronaVac
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
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"Эта вакцина (CoronaVac - ред.) - однодозная, по сравнению с той, которую мы используем сегодня десятидозною, поэтому мы ее будем в первую очередь использовать на тех платформах и для тех категорий населения, которые сделают невозможным в дальнейшем разлив. В частности, приоритет будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста, для того, чтобы наши мобильные бригады проезжали по местам проживания маломобильных людей и провакцинировали этой вакциной маломобильных людей, а также их опекунов", - сказал Ляшко.
Детали
По словам главного санитарного врача, на сегодня ориентировочное количество таких людей - это 40 000.
"В дальнейшем предусматривается введение двойное, то есть первая прививка и через 20 дней вторая. Поэтому мы рассчитываем нашу стратегию использования этой вакцины, первой партии, именно для маломобильных групп населения пожилого возраста", - добавил он.
Что было ранее
В четверг, 25 марта, в Украину из Китая было отправлено первую партию из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Вечером 25 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил в Украину первую партию вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Министр здравоохранения Максим Степанов накануне сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19.