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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Мости, рейки та відновлення електромереж: які важливі угоди уклала Україна у Франції

Мости, рейки та відновлення електромереж: які важливі угоди уклала Україна у Франції

Київ • УНН

 • 1096025 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні одразу чотири угоди було укладено з міжнародними партнерами у Франції. Йдеться про кредит на відновлення електромереж та домовленості про постачання мостів та рейок, передає УНН.

Деталі

За інформацією Дениса Шмигаля, йдеться про:

- Договір гарантії з ЄБРР про залучення 300 млн євро кредиту для «Укренерго» на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

- Угоду з урядом Франції щодо постачання рейок для «Укрзалізниці» виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євро.

- Довгострокову Дорожню карту між урядом України та урядом Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України.

- Меморандум про постачання мостів для потреб «Укравтодору» на суму близько 25 млн євро.

Додамо

"Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України", - зауважив Шмигаль.

За його словами, від початку війни Франція взяла на себе лідерство у підтримці України за багатьма напрямками.

"Україна це цінує. Українці це цінують. Разом переможемо!" - резюмував він.

Раніше

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу за підсумками конференції у Парижі оголосила про надання допомоги Україні обсягом близько 1 мільярда євро.

Українські Національні Новини

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