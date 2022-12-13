Мости, рейки та відновлення електромереж: які важливі угоди уклала Україна у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні одразу чотири угоди було укладено з міжнародними партнерами у Франції. Йдеться про кредит на відновлення електромереж та домовленості про постачання мостів та рейок, передає УНН.
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За інформацією Дениса Шмигаля, йдеться про:
- Договір гарантії з ЄБРР про залучення 300 млн євро кредиту для «Укренерго» на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.
- Угоду з урядом Франції щодо постачання рейок для «Укрзалізниці» виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євро.
- Довгострокову Дорожню карту між урядом України та урядом Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України.
- Меморандум про постачання мостів для потреб «Укравтодору» на суму близько 25 млн євро.
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"Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України", - зауважив Шмигаль.
За його словами, від початку війни Франція взяла на себе лідерство у підтримці України за багатьма напрямками.
"Україна це цінує. Українці це цінують. Разом переможемо!" - резюмував він.
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Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу за підсумками конференції у Парижі оголосила про надання допомоги Україні обсягом близько 1 мільярда євро.