Мосты, рельсы и восстановление электросетей: какие важные соглашения заключила Украина во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня сразу четыре соглашения были заключены с международными партнерами во Франции. Речь идет о кредите на восстановление электросетей и договоренности о поставках мостов и рельсов, передает УНН.
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По информации Дениса Шмыгаля, речь идет о:
– Договоре гарантии с ЕБРР о привлечении 300 млн евро кредита для «Укрэнерго» на экстренное восстановление сетей электропередачи. Денежные средства также сопровождаются грантом 70 млн евро от Нидерландов на закупку высоковольтного оборудования.
- Соглашении с правительством Франции по поставке рельсов для «Укрзализныци» производства французской компании Saarstahl на сумму до 37,6 млн евро.
- Долгосрочной Дорожной карте между правительством Украины и правительством Франции по созданию программы поддержки цифровой отрасли Украины.
– Меморандуме о поставках мостов для нужд «Укравтодора» на сумму около 25 млн евро.
Добавим
"Кроме того, двустороннее соглашение с ЕБРР заключила Франция. Договоренность предусматривает еще 100 млн евро помощи для Украины", - отметил Шмыгаль.
По его словам, с начала войны Франция взяла на себя лидерство в поддержке Украины по многим направлениям.
"Украина это ценит. Украинцы это ценят. Вместе победим!" – резюмировал он.
Ранее
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время брифинга по итогам конференции в Париже объявила о предоставлении помощи Украине объемом около 1 миллиарда евро.