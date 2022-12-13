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Мосты, рельсы и восстановление электросетей: какие важные соглашения заключила Украина во Франции

Киев • УНН

 • 1096020 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня сразу четыре соглашения были заключены с международными партнерами во Франции. Речь идет о кредите на восстановление электросетей и договоренности о поставках мостов и рельсов, передает УНН.

Детали

По информации Дениса Шмыгаля, речь идет о:

– Договоре гарантии с ЕБРР о привлечении 300 млн евро кредита для «Укрэнерго» на экстренное восстановление сетей электропередачи. Денежные средства также сопровождаются грантом 70 млн евро от Нидерландов на закупку высоковольтного оборудования.

- Соглашении с правительством Франции по поставке рельсов для «Укрзализныци» производства французской компании Saarstahl на сумму до 37,6 млн евро.

- Долгосрочной Дорожной карте между правительством Украины и правительством Франции по созданию программы поддержки цифровой отрасли Украины.

– Меморандуме о поставках мостов для нужд «Укравтодора» на сумму около 25 млн евро.

Добавим

"Кроме того, двустороннее соглашение с ЕБРР заключила Франция. Договоренность предусматривает еще 100 млн евро помощи для Украины", - отметил Шмыгаль.

По его словам, с начала войны Франция взяла на себя лидерство в поддержке Украины по многим направлениям.

"Украина это ценит. Украинцы это ценят. Вместе победим!" – резюмировал он.

Ранее

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время брифинга по итогам конференции в Париже объявила о предоставлении помощи Украине объемом около 1 миллиарда евро.

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