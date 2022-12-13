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Паризька конференція: Україні обіцяють надати допомогу на близько 1 млрд євро

Паризька конференція: Україні обіцяють надати допомогу на близько 1 млрд євро

Київ • УНН

 • 592609 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу за підсумками конференції у Парижі оголосила про надання допомоги Україні обсягом близько 1 мільярда євро, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Президент Зеленський казав про цифри. Допомога, про яку ми сьогодні оголосили разом, досягає 800 млн євро, про які казав Зеленський. Я рада вам сповістити, що ця цифра буде ще більшою, ми наближаємося до 1 млрд євро. Наші експерти сьогодні перерахують всі оголошення, заяви. Приблизно 1 млрд є», - сказала Колонна.

Вона підкреслила, що це нові обіцянки.

«Завдяки проведенню цієї конференції. Це пожертви чи натуральна допомога… 450 млн на енергетику піде, 25 на водопостачання, 38 на продовольство, 17 на охорону здоров'я, 22 на транспорт, 93, якщо я не помиляюся, ще не були призначені на якусь галузь. Усе разом 1 млрд», - сказала Колонна.

Доповнення

У Парижі пройшла міжнародна конференція, присвячена допомозі Україні під час зими.

Під час конференції Президент Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів та назвав шість кроків, якими Європа може допомогти Україні протистояти енергетичному терору рф.

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