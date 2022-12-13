Зеленський назвав шість кроків, які допоможуть Україні пережити енерготерор росії

Деталі

Зеленський підкреслив, що російський режим робить ставку на блекаут. Президент України закликав партнерів виконати шість пунктів для того, щоб Україна змогла пережити цю зиму.

1. Україна потребує декілька категорій обладнання: зокрема, трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж і газотурбинні енергоблоки.

2. До завершення опалювального сезону Україна потребує аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Євросоюзу – обсяг до 2 гігават.

“Щоб це стало можливим, необхідно рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність. Знову ж таки, усі технічні деталі такого рішення представляють наші урядовці, які присутні на конференції. Така підтримка постачанням електрики може коштувати близько 800 млн євро в поточних цінах. Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні. Тож я закликаю вас зробити одним з конкретних результатів цієї конференції погодження усіх рішень для такої підтримки України постачанням електрики з країн ЄС”, – пояснив Зеленський.

3. Президент України закликав Євросоюз направити спеціальні місії на об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України, і від яких прямо залежить стабільність усього регіону. Він зазначив, що такі місії ЄС можуть стати надійним фактором стабілізації ситуації і належного міжнародного контролю.

4. Підтримка ЄС для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу.

“Через руйнацію терористами електростанцій, ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачалося. І як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу. Це також необхідний елемент нашої стабільності, який потребує вашого лідерства”, – сказав Зеленський.

5. Домовленість про фінансування проєкту із закупівлі Led Lamp для України.

“Це може комусь здаватися не дуже суттєвим, але 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близько одного гігавата електрики, враховуючи, що середній дефіцит нашої енергосистеми близько 2,5 гігават. Цей проект має суттєво допомогти”, – вважає Зеленський.

6. Україна потребує спеціального постійного механізму координації зусиль – “паризький механізм”, який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору.

“Поки, на жаль, ми ще не маємо такої сучасної системи ППО, яка б могла збивати на 100% російські ракети і дрони. Але ми можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка зможе на 100% позбавити сенсу терористичну тактику росії. Коли буде гарантована енергостійкість України на весь цей зимовий період, коли буде гарантовано, що не з’являться нові хвилі масової міграції з нашої країни до ваших країн – буде гарантовано і те, що росії не допоможуть жодні удари, блекаути та жоден пошук зброї у тих чи інших місцях. росії доведеться думати, як зупинити агресію. Енергетика – це один з ключів до цього. Я вірю, що цей ключ буде в ваших, наших руках”, – зазначив президент України.

Нагадаємо

У центрі уваги саміту Європейського Союзу, який планують провести у форматі одноденної зустрічі 15 грудня, буде Україна та її подальша підтримка.