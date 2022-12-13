У центрі уваги саміту ЄС буде Україна - голова Євроради

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21871 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54659 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93358 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 144021 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168821 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 345739 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219646 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193440 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329124 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459048 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 41296 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 40078 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 34172 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 31985 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 34235 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 345740 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329124 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546503 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677180 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77360 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114446 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199482 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225497 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218509 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

У центрі уваги саміту ЄС буде Україна - голова Євроради

У центрі уваги саміту ЄС буде Україна - голова Євроради

Київ • УНН

 • 637020 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У центрі уваги саміту Європейського Союзу, який планується провести у форматі одноденної зустрічі 15 грудня, буде Україна та її подальша підтримка. Про це заявив у своєму листі-запрошенні главам держав та урядів країн Євросоюзу голова Євроради Шарль Мішель, передає УНН.

Цитата

“Україна, як завжди, у центрі нашої уваги. Масштабна військова ескалація росії з 10 жовтня з її неодноразовими нападами на критично важливі об’єкти та енергетичну інфраструктуру України завдала величезної шкоди українській енергосистемі. Мільйони мирних жителів залишилися без світла, опалення та водопостачання. Ситуація, що загострилася внаслідок снігопаду та мінусових температур, вимагає від нас відповідної реакції, у тому числі щодо гуманітарної готовності та допомоги”, – йдеться у листі.

Деталі

Мішель зазначив, що, окрім нагальних потреб України, необхідно також предметне обговорення того, як гарантувати стійкість європейської військової та фінансової підтримки.

Голова Євроради також наголосив, що цей рік як ніколи ясно показав, що країнам ЄС необхідно діяти спільно. Він також наголосив на тому, що одним з пріоритетів 2023 року стане реформа ринку електроенергії, яку у ЄС запропонують якнайшвидше.

Мішель також анонсував стратегічне обговорення трансатлантичних відносин в умовах змінного глобального контексту. Зокрема, дискусія охопить широке коло питань – безпеку та економічну співпрацю ЄС.

"Щодо безпеки та оборони, ми підіб'ємо підсумки після Версалю (саміту ЄС 10-11 березня 2022 року – ред.), і за необхідності дамо додаткові рекомендації", - зазначив голова Євроради.

На порядку денному зустрічі буде також стратегічне обговорення південного сусідства та підсумків саміту із Західними Балканами у Тирані. На думку Мішеля, це дасть змогу розглянути "багатопланові аспекти співпраці з цими країнами, зокрема міграційний".

Доповнення

Посли країн ЄС погодили пакет, який дозволить Союзу фінансово допомагати Україні протягом 2023 року 18 мільярдами євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41