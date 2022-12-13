У центрі уваги саміту ЄС буде Україна - голова Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У центрі уваги саміту Європейського Союзу, який планується провести у форматі одноденної зустрічі 15 грудня, буде Україна та її подальша підтримка. Про це заявив у своєму листі-запрошенні главам держав та урядів країн Євросоюзу голова Євроради Шарль Мішель, передає УНН.
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“Україна, як завжди, у центрі нашої уваги. Масштабна військова ескалація росії з 10 жовтня з її неодноразовими нападами на критично важливі об’єкти та енергетичну інфраструктуру України завдала величезної шкоди українській енергосистемі. Мільйони мирних жителів залишилися без світла, опалення та водопостачання. Ситуація, що загострилася внаслідок снігопаду та мінусових температур, вимагає від нас відповідної реакції, у тому числі щодо гуманітарної готовності та допомоги”, – йдеться у листі.
Деталі
Мішель зазначив, що, окрім нагальних потреб України, необхідно також предметне обговорення того, як гарантувати стійкість європейської військової та фінансової підтримки.
Голова Євроради також наголосив, що цей рік як ніколи ясно показав, що країнам ЄС необхідно діяти спільно. Він також наголосив на тому, що одним з пріоритетів 2023 року стане реформа ринку електроенергії, яку у ЄС запропонують якнайшвидше.
Мішель також анонсував стратегічне обговорення трансатлантичних відносин в умовах змінного глобального контексту. Зокрема, дискусія охопить широке коло питань – безпеку та економічну співпрацю ЄС.
"Щодо безпеки та оборони, ми підіб'ємо підсумки після Версалю (саміту ЄС 10-11 березня 2022 року – ред.), і за необхідності дамо додаткові рекомендації", - зазначив голова Євроради.
На порядку денному зустрічі буде також стратегічне обговорення південного сусідства та підсумків саміту із Західними Балканами у Тирані. На думку Мішеля, це дасть змогу розглянути "багатопланові аспекти співпраці з цими країнами, зокрема міграційний".
Доповнення
Посли країн ЄС погодили пакет, який дозволить Союзу фінансово допомагати Україні протягом 2023 року 18 мільярдами євро.