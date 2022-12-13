В центре внимания саммита ЕС будет Украина - глава Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В центре внимания саммита Европейского Союза, который планируется провести в формате однодневной встречи 15 декабря, будет Украина и ее дальнейшая поддержка. Об этом заявил в своем письме-приглашении главам государств и правительств стран Евросоюза глава Евросовета Шарль Мишель, передает УНН.
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“Украина, как всегда, в центре нашего внимания. Масштабная военная эскалация россии с 10 октября с ее неоднократными нападениями на критически важные объекты и энергетическую инфраструктуру Украины нанесла огромный ущерб украинской энергосистеме. Миллионы мирных жителей остались без света, отопления и водоснабжения. Ситуация, которая обострилась в результате снегопада и минусовых температур, требует от нас ответной реакции, в том числе относительно гуманитарной готовности и помощи”, – говорится в письме.
Детали
Мишель отметил, что, кроме неотложных потребностей Украины, необходимо также предметное обсуждение того, как гарантировать устойчивость европейской военной и финансовой поддержки.
Глава Евросовета также подчеркнул, что этот год как никогда ясно показал, что странам ЕС необходимо действовать единым фронтом. Он также отметил, что одним из приоритетов 2023 года станет реформа рынка электроэнергии, которую в ЕС предложат как можно быстрее.
Мишель также анонсировал стратегическое обсуждение трансатлантических отношений в условиях переменного глобального контекста. В частности, дискуссия охватит широкий круг вопросов безопасности и экономическое сотрудничество ЕС.
"Что касается безопасности и обороны, мы подведем итоги после Версаля (саммита ЕС 10-11 марта 2022 года – ред.), и при необходимости дадим дополнительные рекомендации", - отметил председатель Евросовета.
В повестке дня встречи будет также стратегическое обсуждение южного соседства и итоги саммита с Западными Балканами в Тиране. По мнению Мишеля, это позволит рассмотреть "многоплановые аспекты сотрудничества с этими странами, в том числе миграционный".
Дополнение
Послы стран ЕС согласовали пакет, который позволит Союзу финансово помогать Украине в течение 2023 18 миллиардами евро.