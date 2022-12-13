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Зеленский назвал шесть шагов, которые помогут Украине пережить энерготеррор россии

Зеленский назвал шесть шагов, которые помогут Украине пережить энерготеррор россии

Киев • УНН

 • 628377 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский назвал шесть шагов, которые помогут Украине выдержать энергетический террор со стороны россии. Соответствующее заявление прозвучало на международной конференции в Париже, посвященной помощи Украине этой зимой, передает корреспондент УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что российский режим делает ставку на блэкаут. Президент Украины призвал партнеров выполнить шесть пунктов, чтобы Украина смогла пережить эту зиму.

1. Украина нуждается в нескольких категориях оборудования: в частности, трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей и газотурбинные энергоблоки.

2. До завершения отопительного сезона Украина нуждается в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть поставки электричества из стран Евросоюза – объем до 2 гигаватт.

“Чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов системы передачи электричества увеличить импортную мощность. Опять же все технические детали такого решения представляют наши чиновники, которые присутствуют на конференции. Такая поддержка поставками электричества может стоить около 800 млн евро в текущих ценах. Это существенно. Но значительно меньше, чем может стоить нам всем блэкаут в Украине. Поэтому я призываю вас сделать одним из конкретных результатов этой конференции согласование всех решений для такой поддержки Украины снабжением электричеством из стран ЕС”, – объяснил Зеленский.

3. Президент Украины призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической и энергетической инфраструктуры, задействованные в энергообеспечении Украины, от которых напрямую зависит стабильность всего региона. Он отметил, что подобные миссии ЕС могут стать надежным фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля.

4. Поддержка ЕС для закупки около 2 млрд кубометров газа.

“Из-за разрушения террористами электростанций мы вынуждены использовать больше газа этой зимой, чем предполагалось. И как следствие, мы нуждаемся в поддержке для закупки около 2 млрд кубометров газа. Это также необходимый элемент нашей стабильности, который требует вашего лидерства”, – сказал Зеленский.

5. Договоренность о финансировании проекта по закупке Led Lamp для Украины.

“Это может кому-то казаться не очень существенным, но 50 миллионов таких ламп позволят сэкономить около одного гигаватта электричества, учитывая, что средний дефицит нашей энергосистемы около 2,5 гигаватт. Этот проект должен существенно помочь”, – считает Зеленский.

6. Украина нуждается в специальном постоянном механизме координации усилий – “парижском механизме”, который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора.

“Пока, к сожалению, у нас еще нет такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать на 100% российские ракеты и дроны. Но мы можем создать такую систему принятия решений, которая сможет на 100% лишить смысла террористическую тактику россии. Когда будет гарантирована энергостойкость Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны – будет гарантировано и то, что россии не помогут никакие удары, блэкауты и ни один поиск оружия в тех или иных местах. россии придется думать, как остановить агрессию. Энергетика – это один из ключей к этому. Я верю, что этот ключ будет в ваших и наших руках”, – отметил президент Украины.

Напомним

В центре внимания саммита Европейского Союза, который планируют провести в формате однодневной встречи 15 декабря, будет Украина и ее дальнейшая поддержка.

Украинские Национальные Новости

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