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Парижская конференция: Украине обещают оказать помощь на около 1 млрд евро

Парижская конференция: Украине обещают оказать помощь на около 1 млрд евро

Киев • УНН

 • 592602 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на брифинге по итогам конференции в Париже объявила о предоставлении помощи Украине в размере около 1 миллиарда евро, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Президент Зеленский говорил о цифрах. Помощь, о которой мы сегодня объявили вместе, достигает 800 млн евро, о которых говорил Зеленский. Я рада вам сообщить, что эта цифра будет еще больше, мы приближаемся к 1 млрд евро. Наши эксперты сегодня перечислят все объявления, заявления. Приблизительно 1 млрд есть», - сказала Колонна.

Она подчеркнула, что это новые обещания.

«Благодаря проведению этой конференции. Это пожертвования или натуральная помощь… 450 млн на энергетику уйдет, 25 на водоснабжение, 38 на продовольствие, 17 на здравоохранение, 22 на транспорт, 93, если я не ошибаюсь, еще не были назначены на какую-то отрасль. Все вместе 1 млрд», – сказала Колонна.

Дополнение

В Париже прошла международная конференция, посвященная помощи Украине во время зимы.

Во время конференции Президент Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам и назвал шесть шагов, которыми Европа может помочь Украине противостоять энергетическому террору россии.

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