москву атакують безпілотники, у районі столиці рф пролунало понад 18 вибухів – АТЕШ
Київ • УНН
У ніч проти 3 листопада москву й область атакували безпілотники, працювала ППО. В аеропортах запроваджували тимчасові обмеження.
У ніч проти 3 листопада москва та московська область зазнали атаки безпілотників. За повідомленнями агентів партизанського руху "АТЕШ", у районі російської столиці пролунало понад 18 вибухів, працювала протиповітряна оборона, пише УНН.
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Інформацію про вибухи поширив рух "АТЕШ", посилаючись на своїх агентів. Незалежного підтвердження кількості вибухів наразі немає.
Водночас мер москви сергій собянін повідомляв про знищення безпілотників, які летіли в напрямку столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.
У московських аеропортах запроваджували обмеження
Раніше надходили повідомлення про тимчасове обмеження роботи столичних аеропортів через загрозу безпілотників. Зокрема, обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували у Домодєдово, Внуково та Жуковському.
Інформація про можливі руйнування, постраждалих та наслідки нічної атаки уточнюється.
У москві обмежили роботу трьох аеропортів на тлі загрози атак безпілотників25.10.26, 22:08 • 5187 переглядiв