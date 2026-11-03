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The Guardian
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москву атакують безпілотники, у районі столиці рф пролунало понад 18 вибухів – АТЕШ

Київ • УНН

 • 3310 перегляди

У ніч проти 3 листопада москву й область атакували безпілотники, працювала ППО. В аеропортах запроваджували тимчасові обмеження.

москву атакують безпілотники, у районі столиці рф пролунало понад 18 вибухів – АТЕШ

У ніч проти 3 листопада москва та московська область зазнали атаки безпілотників. За повідомленнями агентів партизанського руху "АТЕШ", у районі російської столиці пролунало понад 18 вибухів, працювала протиповітряна оборона, пише УНН.

Деталі

Інформацію про вибухи поширив рух "АТЕШ", посилаючись на своїх агентів. Незалежного підтвердження кількості вибухів наразі немає.

Водночас мер москви сергій собянін повідомляв про знищення безпілотників, які летіли в напрямку столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

У московських аеропортах запроваджували обмеження

Раніше надходили повідомлення про тимчасове обмеження роботи столичних аеропортів через загрозу безпілотників. Зокрема, обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували у Домодєдово, Внуково та Жуковському.

Інформація про можливі руйнування, постраждалих та наслідки нічної атаки уточнюється.

У москві обмежили роботу трьох аеропортів на тлі загрози атак безпілотників25.10.26, 22:08 • 5187 переглядiв

Степан Гафтко

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