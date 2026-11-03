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Москву атакуют беспилотники, в районе столицы РФ прогремело более 18 взрывов — «АТЕШ»

Киев • УНН

 • 662 просмотра

В ночь на 3 ноября Москву и область атаковали беспилотники, работала ПВО. В аэропортах вводили временные ограничения.

Москву атакуют беспилотники, в районе столицы РФ прогремело более 18 взрывов — «АТЕШ»

В ночь на 3 ноября Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников. По сообщениям агентов партизанского движения «АТЕШ», в районе российской столицы прозвучало более 18 взрывов, работала противовоздушная оборона, пишет УНН.

Детали

Информацию о взрывах распространило движение «АТЕШ», ссылаясь на своих агентов. Независимого подтверждения количества взрывов пока нет.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников, летевших в направлении столицы. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

В московских аэропортах вводили ограничения

Ранее поступали сообщения о временном ограничении работы столичных аэропортов из-за угрозы беспилотников. В частности, ограничения на прием и отправление самолетов вводили в Домодедово, Внуково и Жуковском.

Информация о возможных разрушениях, пострадавших и последствиях ночной атаки уточняется.

В Москве ограничили работу трех аэропортов на фоне угрозы атак беспилотников25.10.26, 22:08 • 5186 просмотров

Степан Гафтко

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