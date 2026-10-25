В Москве ограничили работу трех аэропортов на фоне угрозы атак беспилотников

В российской столице ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения могут быть связаны с угрозой атак беспилотников. Об этом сообщила Росавиация, пишет УНН.

Детали

В российском ведомстве объяснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В то же время официальную причину их введения не уточнили.

Подобные меры в московских аэропортах в течение последних дней неоднократно вводили на фоне сообщений об атаках БПЛА на столичный регион России.

Москву неоднократно атаковали беспилотники

В частности, 23 октября российские власти ограничивали работу всех четырех московских аэропортов из-за угрозы беспилотников.

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Тогда в аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в укрытия. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках на подлете к городу.

Из-за ограничений авиакомпании задерживали и отменяли рейсы, а часть самолетов перенаправляли в другие аэропорты.

В настоящее время подтвержденной информации о новой атаке беспилотников, которая могла стать причиной последних ограничений, нет.

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