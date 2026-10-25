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У москві обмежили роботу трьох аеропортів на тлі загрози атак безпілотників

Київ • УНН

 • 538 перегляди

У Внуково, Домодєдово та Жуковському обмежили приймання й відправлення рейсів. Офіційну причину не уточнили, але заходи пов’язують із БПЛА.

У москві обмежили роботу трьох аеропортів на тлі загрози атак безпілотників

У російській столиці запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у трьох аеропортах – Внуково, Домодєдово та Жуковський. Обмеження можуть бути пов'язані із загрозою атак безпілотників. Про це повідомила росавіація, пише УНН.

Деталі

У російському відомстві пояснили, що обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів. Водночас офіційно причину їх запровадження не уточнили.

Подібні заходи в московських аеропортах протягом останніх днів неодноразово запроваджували на тлі повідомлень про атаки БПЛА на столичний регіон росії.

москву неодноразово атакували безпілотники

Зокрема, 23 жовтня російська влада обмежувала роботу всіх чотирьох московських аеропортів через загрозу безпілотників.

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Тоді в аеропорту Шереметьєво оголосили повітряну тривогу та евакуювали пасажирів до укриттів. Мер москви сергій собянін повідомляв про збиття безпілотників на підльоті до міста.

Через обмеження авіакомпанії затримували та скасовували рейси, а частину літаків перенаправляли до інших аеропортів.

Наразі підтвердженої інформації про нову атаку безпілотників, яка могла стати причиною останніх обмежень, немає.

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Степан Гафтко

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