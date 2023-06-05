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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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"москва вже активно відбиває глобальний наступ, якого ще немає": в ОП порадили стежити за офіційними новинами України

Київ • УНН

 • 602647 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські інформаційні зведення давно стали “окремим метавсесвітом”. Тому тим, хто бажає знати правду, краще стежити виключно за офіційними новинами України, повідомив у своєму Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

"москва вже активно відбиває глобальний наступ, якого ще немає": в ОП порадили стежити за офіційними новинами України

Цитата

“Російські інформаційні зведення давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. москва вже активно бере участь у відбитті… глобального наступу, якого "ще немає". Мільйонна армія росіян активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрильї F-16. Битва триває, одним словом. Україна уважно спостерігає за цим епічним двобоєм, хоча і з певним подивом. Не хотілося б переривати класичну "російську виставу", але все ж: стежте виключно за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду”, – написав він.

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