"москва вже активно відбиває глобальний наступ, якого ще немає": в ОП порадили стежити за офіційними новинами України

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“Російські інформаційні зведення давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. москва вже активно бере участь у відбитті… глобального наступу, якого "ще немає". Мільйонна армія росіян активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрильї F-16. Битва триває, одним словом. Україна уважно спостерігає за цим епічним двобоєм, хоча і з певним подивом. Не хотілося б переривати класичну "російську виставу", але все ж: стежте виключно за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду”, – написав він.

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