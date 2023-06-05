міноборони рф прозвітувало про ситуацію під шебекіно на бєлгородщині: у "РДК" кажуть інше
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Бійці “Російського добровольчого корпусу” заявили, що продовжують "контролювати" село нову таволжанку бєлгородської області рф, що розташоване за кілометр від міста шебекіно. Відповідну заяву опубліковано в Telegram-каналі "РДК", пише УНН.
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“Російський добровольчий корпус” у понеділок в обід опублікував відповідне відео.
У міністерстві оборони рф, за даними росЗМІ, при цьому заявляли, що 4 червня нібито “українські диверсанти” намагалися форсувати Сіверський Донець і висадитися на околиці нової таволжанки в бєлгородській області. Вони нібито були знищені ударами авіації та артилерії, ліквідовано понад 10 тих, кого в мо рф називають "терористами".
Нагадаємо
Напередодні передова штурмова група “Російського добровольчого корпусу” і Легіон “Вільна Росія” заявили, що заходять із боями в передмістя шебекіно в бєлгородській області. І опублікували відео боїв.
Пізніше "РДК" через Telegram-канал запросив губернатора бєлгородської області в'ячеслава гладкова на зустріч у храмі нової таволжанки для того, щоб передати російських полонених за можливість поспілкуватися з ним. Однак губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков туди не прийшов.