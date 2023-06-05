минобороны рф отчиталось о ситуации под шебекино на белгородщине: в "РДК" говорят другое

Детали

“Русский добровольческий корпус” в понедельник в обед опубликовал соответствующее видео.

В министерстве обороны рф, по данным росСМИ, при этом заявляли, что 4 июня якобы “украинские дыверсанты” пыталась форсировать Северский Донец и высадиться на окраине новой таволжанки в белгородской области. Они якобы были уничтожены ударами авиации и артиллерии, ликвидировано более 10 тех, кого в мо рф называють "террористами".

Напомним

Накануне передовая штурмовая группа “Русского добровольческого корпуса” и Легион “Свободная Россия” заявили, что заходят с боями в пригород шебекино в белгородской области. И опубликовали видео боев.

Позднее "РДК" через Telegram-канал пригласил губернатора белгородской области вячеслава гладкова на встречу в храме Новой Таволжанки для того, чтобы передать российских пленных за возможность пообщаться с ним. Однако губернатор белгородской области вячеслав гладков туда не пришел.