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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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минобороны рф отчиталось о ситуации под шебекино на белгородщине: в "РДК" говорят другое

Киев • УНН

 • 345078 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Бойцы “Русского добровольческого корпуса” заявили, что продолжают "контролировать" село новую таволжанку белгородской области рф, что находится в километре от города шебекино. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале "РДК", пишет УНН.

минобороны рф отчиталось о ситуации под шебекино на белгородщине: в "РДК" говорят другое

Детали

“Русский добровольческий корпус” в понедельник в обед опубликовал соответствующее видео.

В министерстве обороны рф, по данным росСМИ, при этом заявляли, что 4 июня якобы “украинские дыверсанты” пыталась форсировать Северский Донец и высадиться на окраине новой таволжанки в белгородской области. Они якобы были уничтожены ударами авиации и артиллерии, ликвидировано более 10 тех, кого в мо рф называють "террористами".

Напомним

Накануне передовая штурмовая группа “Русского добровольческого корпуса” и Легион “Свободная Россия” заявили, что заходят с боями в пригород шебекино в белгородской области. И опубликовали видео боев.

Позднее "РДК" через Telegram-канал пригласил губернатора белгородской области вячеслава гладкова на встречу в храме Новой Таволжанки для того, чтобы передать российских пленных за возможность пообщаться с ним. Однако губернатор белгородской области вячеслав гладков туда не пришел.

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