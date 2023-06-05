"москва уже активно отражает глобальное наступление, которого еще нет": в ОП посоветовали следить за официальными новостями Украины

Цитата

“Российские информационные сводки давно стали отдельной виртуальной метавселенной. москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого "еще нет". Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом. Украина внимательно наблюдает за этим эпическим поединком, хотя и с некоторым недоумением. Не хотелось бы прерывать классический "русский спектакль", но все же: следите исключительно за официальными новостями из Украины, если хотите знать правду”, – написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: минобороны рф отчиталось о ситуации под шебекино на белгородщине: в "РДК" говорят другое