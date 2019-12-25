Москва вважає, що НАТО підвищує антиросійську спрямованість
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Москва звинуватила НАТО в зростанні антиросійської спрямованості. Північноатлантичний альянс в порівнянні з 2018 роком на 33 відсотки збільшив інтенсивність повітряної розвідки біля кордонів Росії, на 24 — морської. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на розширеній колегії відомства за участю російського президента Володимира Путіна у вівторок, 24 грудня, передає УНН із посиланням на DW.
За оцінками Міноборони РФ, вже до 2022 року НАТО може завершити “повну реалізацію концепції “чотири по тридцять”. Вона передбачає, що в разі кризи 30 механізованих батальйонів, 30 авіаескадрилій і 30 бойових кораблів будуть приведені в повну боєготовність протягом 30 днів або навіть швидше.
Раніше, представляючи цю концепцію, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг підкреслював, що “мова йде не про створення або розгортання нових сил, а про підвищення готовності вже існуючих”.
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За словами Столтенберга, чималу роль в цьому може зіграти новий центр логістичного командування в німецькому місті Ульм (федеральна земля Баден-Вюртемберг), який планувалося здати до кінця цього року.
Нагадаємо, раніше у Генштабі РФ висловили думку, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту.