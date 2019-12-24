Лукашенко: для Росії прихід "нациків" до влади в Києві страшніше, ніж вступ України в НАТО

"Найбільша загроза, що стосується України для Росії, буде не НАТО, а якщо до влади прийдуть і отримають всю зброю і озброєння, як ви їх там (у Росії - ред.) називаєте грубо, "нацики", - сказав Лукашенко.

Також президент Білорусі переконаний, що у Кремлі знають, про кого йде мова.

"Я з цим, звичайно, не згоден, не треба ображати когось, у кожного є свої поняття, але ви знаєте ці радикальні національні сили в Україні, ви знаєте ці батальйони, я не буду їх перераховувати, ви знаєте в Україні лідерів, які завжди готові очолити ось це шалене радикальне націоналістичне... Поки, я не знаю: меншість це або їх багато в Україні. Ось це для вас буде страшніше, ніж НАТО", - заявив білоруський лідер.

При цьому Лукашенко також вважає, що вступ України в НАТО "безпеки нам (Білорусі - ред.) не додасть".

"Не нам, а тим більше Росії... Звичайно, краще б було, якби Україна проводила такий курс, як це було ну хоча б після розпаду Радянського Союзу", - заявив президент Білорусії.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко переконаний, що світ відреагує війною на спробу РФ порушити суверенітет Білорусі.