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Лукашенко переконаний, що світ відреагує війною на спробу РФ порушити суверенітет Білорусі

Лукашенко переконаний, що світ відреагує війною на спробу РФ порушити суверенітет Білорусі

Київ • УНН

 • 42887 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що у разі спроби Москви порушити суверенітет Білорусі, світова спільнота відреагує військовою кампанією на такі дії. Про це він розповів у інтерв'ю для "Ехо Москви", інформує УНН.

За переконанням Лукашенка, РФ щороку починає пресувати Білорусію, "загвинчуючи гайки".

Лукашенко додав, що світова спільнота відреагує відповідним чином на дії Росії, якщо та спробує порушити суверенітет Білорусі.

"Якщо Росія спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує світова спільнота, вони виявляться втягнутими у війну. Захід і НАТО вже цього (передбачуваного посягання на суверенітет Білорусі - ред.) не перенесуть, бо вони вважатимуть це за загрозу ім. І в чомусь то вони (Захід - ред.) праві", - сказав Лукашенко.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко: у разі необхідності армія Білорусі повинна нанести противнику неприйнятний збиток.

Українські Національні Новини

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