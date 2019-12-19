Лукашенко: у разі необхідності армія Білорусі повинна нанести противнику неприйнятний збиток
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Збройні сили Білорусі є інструментом недопущення війни, але в разі військової агресії повинні нанести противнику неприйнятний збиток, пише УНН з посиланням на пресслужбу білоруського президента.
“Білоруська армія ніколи нікому не погрожувала, не погрожує і погрожувати не збирається. Вона є інструментом недопущення війни, а в разі агресії повинна бути здатна не тільки її відбити, але і завдати неприйнятний збиток противнику”, — сказав Лукашенко. Він зазначив, що розвиток і зміцнення військової складової держави буде проходити прозоро. “Ми повинні не лякати наших сусідів і наше суспільство, а розповісти їм про ситуацію і ті заходи, які ми плануємо і будемо реалізовувати в різних ситуаціях”, — пояснив президент.
За його словами, члени Ради безпеки повинні визначити, які системи озброєння необхідно розвивати в пріоритетному порядку. “Це дуже дорогі системи”, — підкреслив Лукашенко. Окремим питанням він запропонував також розглянути фінансово-економічне забезпечення ЗС та оборони країни. “Щоб зміст і оснащення армії були під силу державі і не на шкоду військовій безпеці, ми повинні прийняти принципові рішення з цих питань”, — сказав він.
Як писав УНН, Лукашенко раніше заявив, що Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії.