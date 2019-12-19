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Лукашенко: в случае необходимости армия Беларуси должна нанести противнику неприемлемый ущерб

Лукашенко: в случае необходимости армия Беларуси должна нанести противнику неприемлемый ущерб

Киев  •  УНН

 • 13411 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Беларуси являются инструментом недопущения войны, но в случае военной агрессии должны нанести противнику неприемлемый ущерб, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

“Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику”, — сказал Лукашенко. Он отметил, что развитие и укрепление военной составляющей государства будет проходить прозрачно. “Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях”, — пояснил президент.

По его словам, члены Совета безопасности должны определить, какие системы вооружения необходимо развивать в приоритетном порядке. “Это очень дорогостоящие системы”, — подчеркнул Лукашенко. Отдельным вопросом он предложил также рассмотреть финансово-экономическое обеспечение ВС и обороны страны. “Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам”, — сказал он.

Как писал УНН, Лукашенко ранее заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России.

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