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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Лукашенко убежден, что мир отреагирует войной на попытку РФ нарушить суверенитет Беларуси

Лукашенко убежден, что мир отреагирует войной на попытку РФ нарушить суверенитет Беларуси

Киев  •  УНН

 • 42885 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в случае попытки Москвы нарушить суверенитет Беларуси, мировое сообщество отреагирует военной кампанией на такие действия. Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы", информирует УНН.

По убеждению Лукашенко, РФ ежегодно начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки".

Лукашенко добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.

"Если Россия попытается нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже в этого (предполагаемого посягательства на суверенитет Беларуси - ред.) не перенесут, потому что они сочтут это угрозу им. И в чем-то они (Запад - ред.) правы", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко: в случае необходимости армия Беларуси должна нанести противнику неприемлемый ущерб.

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