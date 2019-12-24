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Лукашенко: для России приход "нациков" к власти в Киеве страшнее, чем вступление Украины в НАТО

Лукашенко: для России приход "нациков" к власти в Киеве страшнее, чем вступление Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 23757 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Приход к власти на Украине радикально настроенных политиков будет большей опасностью, чем вступление страны в НАТО. С таким утверждением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", информирует УНН.

"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружение, как вы их там (в России - ред.) называете грубо, "нацики", - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси убежден, что в Кремле знают, о ком идет речь.

"Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия, но вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это безумное радикальное националистическое... Пока, я не знаю: меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко также считает, что вступление Украины в НАТО "безопасности нам (Беларуси - ред.) не добавит".

"Не нам, а тем более России... Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза", - заявил президент Белоруссии.

Как сообщалось ранее в УНН Лукашенко убежден, что мир отреагирует войной на попытку РФ нарушить суверенитет Беларуси.

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