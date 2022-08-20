Москва назвала можливу заборону на в'їзд росіян до ЄС "нацистською політикою"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр оборони росії сергій шойгу у суботу порівняв пропозицію Євросоюзу заборонити візи для російських туристів із "нацистською політикою", передає УНН з посиланням на ТАРС.
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"Ми спостерігаємо ще один яскравий прояв нацистської політики, коли високопоставлені європейські чиновники просувають русофобську ідею про блокування в'їзду до країн ЄС для всіх громадян росії", - сказав він.
Деталі
шойгу представив знайомі виправдання вторгнення росії, виступаючи на першому Міжнародному антифашистському конгресі під Москвою.
Він стверджував, що нібито націоналістична політика керівництва України, що підтримується Заходом, протягом багатьох років спрямована на російську культуру, і що це становить загрозу для безпеки рф.
Доповнення
Члени ЄС Естонія, Латвія, Литва та Чехія в односторонньому порядку запровадили політику обмеження чи скасування віз для громадян росії у відповідь на війну Москви з Україною.
Фінляндія планує різко скоротити кількість віз, які видаються росіянам, починаючи з вересня, і Польща розглядає аналогічні кроки.
Данія закликає до загальноблокового підходу. Німеччина, рушійна сила у формуванні політики ЄС, прохолодно поставилася до ідеї заборони, стверджуючи, що невинних людей не слід карати за дії кремля.