Цитата

"Мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда высокопоставленные европейские чиновники продвигают русофобскую идею о блокировании въезда в страны ЕС для всех граждан россии", - сказал он.

Детали

шойгу представил знакомые оправдания вторжения россии, выступая на первом Международном антифашистском конгрессе под Москвой.

Он утверждал, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направленная ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

Дополнение

Члены ЕС Эстония, Латвия, Литва и Чехия в одностороннем порядке ввели политику ограничения или отмены виз для граждан россии в ответ на войну Москвы с Украиной.

Финляндия планирует резко сократить количество виз, выдаваемых россиянам, начиная с сентября, и Польша рассматривает аналогичные шаги.

Дания призывает к общеблоковому подходу. Германия, движущая сила в формировании политики ЕС, прохладно отнеслась к идее запрета, утверждая, что невинных людей не следует наказывать за действия кремля.