Литва та Данія підтримують загальноєвропейське блокування російських туристичних віз

Фінляндія та Естонія просувають цей план, але канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія поки виступають проти цієї пропозиції.

Литва вже значною мірою призупинила видачу віз та посвідок на проживання росіянам як реакцію на вторгнення в Україну. Фінляндія також посилює візовий режим.

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"В ідеалі це має бути рішення на європейському рівні, яке просто анулює дію цих віз, і всі перестануть їх видавати", - заявив у середу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Деталі

Ландсбергіс поставив під сумнів ефективність окремих заходів, заявивши, що громадянам росії, як і раніше, буде дозволено в'їзд до країн за візами, виданими іншими країнами ЄС.

"Російський громадянин сьогодні може отримати візу в консульстві Німеччини в будь-якому російському місті, де є консульство, і поїхати через Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву або Польщу туди, куди він хоче поїхати на відпочинок", - сказав він.

Саме тому потрібне загальноєвропейське рішення, додав чиновник.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, чия країна приймає дуже мало російських туристів у порівнянні з такими країнами, як Фінляндія, згоден з необхідністю скоординованої відповіді ЄС, але при необхідності почне її самотужки.

"Якщо не вийде спільне рішення, ми вивчатимемо з датського боку можливість запровадження обмежень щодо скорочення кількості російських туристичних віз", - сказав він інформаційному агентству Ritzau.

"Мені глибоко соромно, що російські туристи можуть засмагати і жити у розкоші на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання".

Кофод додав: "Я хочу наполягати на загальноєвропейському рішенні, коли ми зустрінемося пізніше цього місяця. Звичайно, це мало б найбільший ефект, якби в Європі був спільний фронт".

Доповнення

Чехія, яка головує в ЄС та також обмежує російські візи, планує порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці серпня.

Швеція ще має визначитися зі своєю позицією, а Норвегія, яка не входить до ЄС, підтримає будь-які спільні дії.

Але канцлер Німеччини Шольц побоюється, що обмеження видачі віз завадить біженцям тікати від російського режиму володимира путіна.

Низка економічних та політичних санкцій вже була спрямована проти росії та путіна після лютневого вторгнення в Україну.

Але ідея обмежити доступ російських туристів до ЄС виникла нещодавно, після того, як країни стали свідками приїзду росіян на літні канікули.