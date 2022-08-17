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Литва и Дания поддерживают общеевропейскую блокировку российских туристических виз

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Министры иностранных дел Литвы и Дании призвали весь Европейский Союз к запрету туристических виз для россиян после войны в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Delfi.

Литва и Дания поддерживают общеевропейскую блокировку российских туристических виз

Финляндия и Эстония продвигают этот план, но канцлер Германии Олаф Шольц и Европейская комиссия пока выступают против этого предложения.

Литва уже в значительной степени приостановила выдачу виз и вид на жительство россиянам как реакцию на вторжение в Украину. Финляндия также увеличивает визовый режим.

Цитата

"В идеале это должно быть решение на европейском уровне, которое просто аннулирует действие этих виз, и все перестанут их выдавать", - заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Детали

Ландсбергис поставил под вопрос эффективность отдельных мер, заявив, что гражданам россии по-прежнему будет разрешен въезд в страны по визам, выданным другими странами ЕС.

"Российский гражданин сегодня может получить визу в консульстве Германии в любом российском городе, где есть консульство, и уехать через Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву или Польшу туда, куда он хочет уехать на отдых", - сказал он.

Именно поэтому необходимо общеевропейское решение, добавил чиновник.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, чья страна принимает очень мало российских туристов по сравнению с такими странами, как Финляндия, согласен с необходимостью скоординированного ответа ЕС, но при необходимости начнет его своими силами.

"Если не выйдет совместное решение, мы будем изучать с датской стороны возможность введения ограничений по сокращению количества российских туристических виз", - сказал он информационному агентству Ritzau.

"Мне глубоко стыдно, что российские туристы могут загорать и жить в роскоши на юге Европы, в то время как украинские города бомбят до неузнаваемости".

Кофод добавил: "Я хочу настаивать на общеевропейском решении, когда мы встретимся позже в этом месяце. Конечно, это имело бы самый большой эффект, если бы в Европе был общий фронт".

Дополнение

Чехия, которая председательствует в ЕС и также ограничивает российские визы, планирует поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.

Швеция еще должна определиться со своей позицией, а не входящая в ЕС Норвегия поддержит любые совместные действия.

Но канцлер Германии Шольц опасается, что ограничение выдачи виз помешает беженцам убегать от российского режима владимира путина.

Ряд экономических и политических санкций уже был направлен против россии и путина после февральского вторжения в Украину.

Но идея ограничить доступ российских туристов в ЕС возникла недавно, после того как страны стали свидетелями приезда россиян на летние каникулы.

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