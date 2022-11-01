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Москва чи ЄС: Німеччина закликала Сербію зробити вибір

Москва чи ЄС: Німеччина закликала Сербію зробити вибір

Київ • УНН

 • 241189 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Німеччина застерегла Сербію від розвитку тісніших зв'язків із росією, попередивши, що це може завадити її прагненню приєднатися до Європейського союзу, повідомило AFP джерело в уряді Німеччини, передає УНН.

Деталі

За два дні до саміту Західних Балкан у німецькій столиці, покликаного зміцнити відносини із шістьма країнами регіону, високопосадовець заявив, що Белграду необхідно вирішити, на чиєму боці він буде: на стороні Москви чи ЄС.

"Відносини з Сербією складні - є як світло, так і тіні", - сказало джерело, яке побажало залишитися неназваним.

"Відносини Сербії з росією, безумовно, залишаються в тіні".

Джерело повідомило, що уряд Німеччини був, наприклад, "здивований і розчарований", коли міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович у вересні підписав угоду зі своїм російським колегою сергієм лавровим, згідно з якою вони погодилися обговорити питання зовнішньої політики.

Німецький чиновник заявив, що президенту Сербії Олександру Вучичу час вийти з-під контролю рф.

"Якщо він піде шляхом до Європи, у нього буде підтримка з боку ЄС в цілому і з боку уряду Німеччини", - зауважило джерело.

"Якщо він обере інший шлях, це матиме наслідки" для майбутнього Белграда з ЄС, додав чиновник.

Додамо

Саміт у четвер у Берліні, організований канцлером Німеччини Олафом Шольцем, збере глав урядів Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Північної Македонії, Чорногорії та Сербії, а також лідерів ЄС.

Учасники із Західних Балкан мають підписати три угоди: про взаємне визнання документів, що засвідчують особу, університетських ступенів та професійних повноважень.

Контекст

Сербія є кандидатом на вступ до Європейського союзу з 2012 року, але без нормалізації відносин із Косово її перспективи виглядають непевними. Белград не приймає проголошення незалежності Косова у 2008 році, проголошене більшістю албанців.

Напруженість загострилася через війну в Україні, де багато сербів симпатизують традиційному союзнику росії.

Белград засудив вторгнення в Україну, але відмовився приєднатися до європейських санкцій проти Москви.

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