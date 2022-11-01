Москва или ЕС: Германия призвала Сербию сделать выбор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Германия предостерегла Сербию от развития более тесных связей с россией, предупредив, что это может помешать ее стремлению присоединиться к Европейскому союзу, сообщил AFP источник в правительстве Германии, передает УНН.
Детали
За два дня до саммита Западных Балкан в немецкой столице, призванного укрепить отношения с шестью странами региона, высокопоставленный чиновник заявил, что Белграду необходимо решить, на чьей стороне он будет: на стороне Москвы или ЕС.
"Отношения с Сербией сложные - есть как свет, так и тени", - сказал источник, пожелавший остаться неназванным.
"Отношения Сербии с россией, безусловно, остаются в тени".
Источник сообщил, что правительство Германии было, например, "удивлено и разочаровано", когда министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в сентябре подписал соглашение со своим российским коллегой сергеем лавровым, согласно которому они согласились обсудить вопросы внешней политики.
Немецкий чиновник заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу пора выйти из-под контроля рф.
"Если он пойдет по пути в Европу, у него будет поддержка со стороны ЕС в целом и со стороны правительства Германии", - заметил источник.
"Если он выберет другой путь, это будет иметь последствия" для будущего Белграда с ЕС, добавил чиновник.
Добавим
Саммит в четверг в Берлине, организованный канцлером Германии Олафом Шольцем, соберет глав правительств Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии, а также лидеров ЕС.
Участники из Западных Балкан должны подписать три соглашения: о взаимном признании документов, удостоверяющих личность, университетских степеней и профессиональных полномочий.
Контекст
Сербия является кандидатом на вступление в Европейский союз с 2012 года, но без нормализации отношений с Косово ее перспективы выглядят неопределенными. Белград не принимает провозглашение независимости Косово в 2008 году, провозглашенное большинством албанцев.
Напряженность обострилась из-за войны в Украине, где многие сербы симпатизируют традиционному союзнику россии.
Белград осудил вторжение в Украину, но отказался присоединиться к европейским санкциям против Москвы.