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Морози та сніг: прогноз погоди в Україні на 8 січня та попередження від синоптиків

Морози та сніг: прогноз погоди в Україні на 8 січня та попередження від синоптиків

Київ • УНН

 • 35198 перегляди

В Україні тривають морози та снігопади з небезпечними умовами, включаючи ожеледь, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер; у південних, центральних та східних регіонах оголошено перший рівень небезпеки.

8 січня в Україні триватиме морозна погода. У більшості регіонів йтиме сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

"Хмарно. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади; ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, вдень в Криму 7-12° тепла.

У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу (в Чернігівській та Сумській областях вночі 15-20°, вдень 10- 15° морозу)", - повідомили синоптики.

На решті території складні погодні умови: помірний сніг, у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Крім того, Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпечності через очікувану складну метеорологічну ситуацію на півдні, у центральних та східних областях.   

"8 січня у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах України ожеледиця", - повідомили синоптики.

На Київщині буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу. У Києві протягом доби 11-13° морозу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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