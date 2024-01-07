Морози та сніг: прогноз погоди в Україні на 8 січня та попередження від синоптиків
Київ • УНН
В Україні тривають морози та снігопади з небезпечними умовами, включаючи ожеледь, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер; у південних, центральних та східних регіонах оголошено перший рівень небезпеки.
8 січня в Україні триватиме морозна погода. У більшості регіонів йтиме сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
"Хмарно. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади; ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, вдень в Криму 7-12° тепла.
У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу (в Чернігівській та Сумській областях вночі 15-20°, вдень 10- 15° морозу)", - повідомили синоптики.
На решті території складні погодні умови: помірний сніг, у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.
Крім того, Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпечності через очікувану складну метеорологічну ситуацію на півдні, у центральних та східних областях.
"8 січня у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах України ожеледиця", - повідомили синоптики.
На Київщині буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу. У Києві протягом доби 11-13° морозу.