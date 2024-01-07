Морозы и снег: прогноз погоды в Украине на 8 января и предупреждение от синоптиков
Киев • УНН
В Украине продолжаются морозы и снегопады с опасными условиями, включая гололед, налипание мокрого снега и порывистый ветер; в южных, центральных и восточных регионах объявлен первый уровень опасности.
8 января в Украине будет продолжаться морозная погода. В большинстве регионов будет идти снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
"Облачно. В южной части умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки; гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, днем в Крыму 7-12° тепла.
В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 8-13° мороза (в Черниговской и Сумской областях ночью 15-20°, днем 10- 15° мороза)", - сообщили синоптики.
На остальной территории сложные погодные условия: умеренный снег, в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 5-10° мороза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
Кроме того, Укргидрометцентр объявил І уровень опасности из-за ожидаемой сложной метеорологической ситуации на юге, в центральных и восточных областях.
"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах Украины гололедица", - сообщили синоптики.
На Киевщине будет облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 8-13° мороза. В Киеве в течение суток 11-13° мороза.
Морозы и снег: прогноз погоды в Украине на 8 января и предупреждение от синоптиков
В Украине продолжаются морозы и снегопады с опасными условиями, включая гололед, налипание мокрого снега и порывистый ветер; в южных, центральных и восточных регионах объявлен первый уровень опасности.
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