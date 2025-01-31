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Моряки зможуть отримувати документи з "Дії" в Ізмаїлі - третій точці в Україні

Моряки зможуть отримувати документи з "Дії" в Ізмаїлі - третій точці в Україні

Київ • УНН

 • 25460 перегляди

Ізмаїл приєднався до системи видачі кваліфікаційних документів для моряків через портал "Дія". Тепер моряки можуть забирати документи в трьох містах: Одесі, Києві та Ізмаїлі.

Ізмаїл став ще одним містом, де моряки забиратимуть кваліфікаційні документи, які оформлюють на порталі "Дія". Про це повідомляє "Дія", пише УНН.

"Вітаємо Ізмаїл з під’єднанням! Знаємо, що й тут моряки вирішують багато питань", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб замовити документи на Ізмаїл, при оформленні заяви на порталі "Дія" необхідно обрати його в списку центрів Моррічсервісу. 

Наразі, це вже третя точка після Одеси та Києва, де морякам видають кваліфікаційні документи з порталу "Дія". 

"Нагадаємо, ваші документи зможе забрати інша людина, в Ізмаїльському Моррічсервісі — також. Для цього вкажіть її на порталі Дія. І все пройде без нотаріусів та черг — саме тому кожен другий моряк оформлює документи з "Дією", - йдеться у повідомленні.

"Дія" знову приймає заяви для міжнародного реєстру збитків за зруйноване житло30.01.25, 16:07 • 21807 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
izmailІзмаїл
odesaОдеса
kyivКиїв

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