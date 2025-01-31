Моряки зможуть отримувати документи з "Дії" в Ізмаїлі - третій точці в Україні

Ізмаїл став ще одним містом, де моряки забиратимуть кваліфікаційні документи, які оформлюють на порталі "Дія". Про це повідомляє "Дія", пише УНН.

"Вітаємо Ізмаїл з під’єднанням! Знаємо, що й тут моряки вирішують багато питань", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб замовити документи на Ізмаїл, при оформленні заяви на порталі "Дія" необхідно обрати його в списку центрів Моррічсервісу.

Наразі, це вже третя точка після Одеси та Києва, де морякам видають кваліфікаційні документи з порталу "Дія".

"Нагадаємо, ваші документи зможе забрати інша людина, в Ізмаїльському Моррічсервісі — також. Для цього вкажіть її на порталі Дія. І все пройде без нотаріусів та черг — саме тому кожен другий моряк оформлює документи з "Дією", - йдеться у повідомленні.

"Дія" знову приймає заяви для міжнародного реєстру збитків за зруйноване житло