Моряки смогут получать документы из "Дії" в Измаиле - третьей точке в Украине
Киев • УНН
Измаил присоединился к системе выдачи квалификационных документов для моряков через портал "Дія". Теперь моряки могут забирать документы в трех городах: Одессе, Киеве и Измаиле.
Измаил стал еще одним городом, где моряки будут забирать квалификационные документы, которые оформляют на портале "Дія". Об этом сообщает "Дія", пишет УНН.
"Поздравляем Измаил с подключением! Знаем, что и здесь моряки решают много вопросов", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы заказать документы на Измаил, при оформлении заявления на портале "Дія" необходимо выбрать его в списке центров Морречсервиса.
Сейчас это уже третья точка после Одессы и Киева, где морякам выдают квалификационные документы с портала "Дія".
"Напомним, ваши документы сможет забрать другой человек, в Измаильском Морричсервисе - также. Для этого укажите его на портале Дія. И все пройдет без нотариусов и очередей - именно поэтому каждый второй моряк оформляет документы с "Дією", - говорится в сообщении.
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