Моряки смогут получать документы из "Дії" в Измаиле - третьей точке в Украине

ukenru
Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
15:47 • 18951 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
15:08 • 31404 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
12:45 • 61045 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
10:37 • 93095 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 102504 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 119147 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 132091 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 131733 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 132901 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 122000 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф сообщили о пожаре на Волгоградском НПЗ после атаки дронов: что известно

В рф сообщили о пожаре на Волгоградском НПЗ после атаки дронов: что известно

31 января, 06:53 • 41692 просмотра
Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT

Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT

31 января, 09:13 • 79068 просмотра
Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

31 января, 09:52 • 31656 просмотра
НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

31 января, 10:15 • 60391 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 101453 просмотра
публикации
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

15:00 • 31228 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 125545 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 141523 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 250369 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 251512 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

14:22 • 23341 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 101453 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 115323 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 116054 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 134395 просмотра
Актуальное
Моряки смогут получать документы из "Дії" в Измаиле - третьей точке в Украине

Моряки смогут получать документы из "Дії" в Измаиле - третьей точке в Украине

Киев  •  УНН

 • 7525 просмотра

Read in English

Измаил присоединился к системе выдачи квалификационных документов для моряков через портал "Дія". Теперь моряки могут забирать документы в трех городах: Одессе, Киеве и Измаиле.

Измаил стал еще одним городом, где моряки будут забирать квалификационные документы, которые оформляют на портале "Дія". Об этом сообщает "Дія", пишет УНН.

"Поздравляем Измаил с подключением! Знаем, что и здесь моряки решают много вопросов", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы заказать документы на Измаил, при оформлении заявления на портале "Дія" необходимо выбрать его в списке центров Морречсервиса. 

Сейчас это уже третья точка после Одессы и Киева, где морякам выдают квалификационные документы с портала "Дія". 

"Напомним, ваши документы сможет забрать другой человек, в Измаильском Морричсервисе - также. Для этого укажите его на портале Дія. И все пройдет без нотариусов и очередей - именно поэтому каждый второй моряк оформляет документы с "Дією", - говорится в сообщении.

"Дія" снова принимает заявления для международного реестра убытков за разрушенное жилье30.01.25, 16:07 • 19896 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
izmailИзмаил
odessaОдесса
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы