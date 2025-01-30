"Дія" снова принимает заявления для международного реестра убытков за разрушенное жилье
Киев • УНН
Украинцы снова могут подавать заявления о компенсации за поврежденное жилье через «Дію» в международный Реестр убытков в Гааге. Реестр фиксирует разрушения и является первым этапом для будущих репараций.
Украинцы снова могут подавать заявления о получении компенсации за разрушенное или поврежденное жилье через приложение «Дія». Функция подачи заявлений в международный Реестр убытков в Гааге возобновила работу. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Почти каждый день начинается и завершается тревогой, часто с повреждениями и разрушениями домов украинцев,
Детали
Министр цифровой трансформации отметил важность фиксации последствий российской агрессии на международном уровне. Он призвал подавать заявления в международный Реестр убытков в Гааге.
«Услуга снова работает в Дії», - отметил Федоров.
Заявление могут подать владельцы квартир или домов в Украине, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения россии.
Реестр убытков фиксирует разрушения и служит первым этапом для будущих выплат репараций.
Чем больше заявлений поступит, тем сильнее будет международный сигнал о масштабах потерь, которые несет Украина из-за российской агрессии, подчеркнул Федоров.
Ранее
В приложении «Дія» из-за обновления государственных реестров временно не работала часть сервисов.
Напомним
Программа «еВідновлення» уже возобновила работу в «Дії».