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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дія" снова принимает заявления для международного реестра убытков за разрушенное жилье

"Дія" снова принимает заявления для международного реестра убытков за разрушенное жилье

Киев  •  УНН

 • 1859 просмотра

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Украинцы снова могут подавать заявления о компенсации за поврежденное жилье через «Дію» в международный Реестр убытков в Гааге. Реестр фиксирует разрушения и является первым этапом для будущих репараций.

Украинцы снова могут подавать заявления о получении компенсации за разрушенное или поврежденное жилье через приложение «Дія». Функция подачи заявлений в международный Реестр убытков в Гааге возобновила работу. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Почти каждый день начинается и завершается тревогой, часто с повреждениями и разрушениями домов украинцев,

- говорится в сообщении.

Детали

Министр цифровой трансформации отметил важность фиксации последствий российской агрессии на международном уровне. Он призвал подавать заявления в международный Реестр убытков в Гааге.

«Услуга снова работает в Дії», - отметил Федоров.

Заявление могут подать владельцы квартир или домов в Украине, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения россии.

Реестр убытков фиксирует разрушения и служит первым этапом для будущих выплат репараций.

Чем больше заявлений поступит, тем сильнее будет международный сигнал о масштабах потерь, которые несет Украина из-за российской агрессии, подчеркнул Федоров.

Ранее

В приложении «Дія» из-за обновления государственных реестров временно не работала часть сервисов.

Напомним

Программа «еВідновлення» уже возобновила работу в «Дії».

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина

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